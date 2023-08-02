Гендиректор «Зенита» Медведев: мы хотим вернуть Азмуна? Это слухи

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что сине-бело-голубые хотят вернуть в команду нападающего леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна.
«Зенит» хочет вернуть Азмуна? Это слухи», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».
Напомним, ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Сердар Азмун может вернуться в санкт-петербургский «Зенит» в это трансферное окно. Также сообщалось, что «Байер» хочет выручить за иранского форварда не менее € 10 млн.
28-летний Азмун перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Байер» в январе 2022 года. До того Сердар выступал в России за казанский «Рубин» и «Ростов».
В прошлом сезоне Азмун провёл за «Байер» 33 матча во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт иранца с клубом рассчитан до июня 2027 года.
- 2 августа 2023
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