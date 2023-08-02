Игрок «Родина Медиа» Блатов: мы ужасно играли, а наша организация… будто мы немного пьяные

Футболист команды «Родина Медиа» Виктор Блатов поделился мнением об игре с вологодским «Динамо». Встреча прошла в рамках 1/256 финала Фонбет Кубка России и завершилась победой «Динамо» со счётом 3:0.

«Было ли желание добраться по турнирной сетке Кубка России до основной «Родины»? С удовольствием! Мы недавно сыграли товарищеский матч с «Родиной-2», проиграли 0:2. Но у нас команда только вышла из отпуска, половина были пьяные. Это реально, без шуток, можете так и написать. Но играли мы неплохо до того, как лёгкие сдались, которые от кальянов погасли.

Честно, могу так сказать. Мы ужасно играли, а наша организация… как будто мы и правда немного пьяные.

Соперники были сильнее, но мы ещё вышли на полусогнутых ногах как будто: «Ой, нам, господи, эта Вторая лига уже». А на деле в раздевалке обсудили, покричали, разобрали эпизоды — нас эта Вторая лига прибила просто. Если вновь будем в Кубке России участвовать, то будем более собранными выходить», — приводит слова Блатова Metaratings.