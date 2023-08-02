Бензема снова забил и помог «Аль-Иттихаду» выиграть в Кубке арабских чемпионов

Завершился матч заключительного тура группового этапа Кубка арабских чемпионов между «Аль-Иттихадом» (Саудовская Аравия) и «Аль-Шортой» (Ирак). Саудовский клуб одержал победу со счётом 2:1, а французский нападающий Карим Бензема стал автором победного гола на 84-й минуте матча, реализовав пенальти.
Помимо Бенземы, в составе «Аль-Иттихада» отличился защитник Ахмед Бамсауд. За иракский клуб забитым мячом отметился Абдул Маджид Бубакар Мумуни Сумана.
«Аль-Иттихад» занял первое место в группе А, набрав максимально возможное количество очков в трёх играх. Бензема отличился голом в каждом из этих трёх матчей.
Карим перешёл в «Аль-Иттихад» этим летом. Ранее нападающий выступал за мадридский «Реал», в составе которого пять раз становился победителем Лиги чемпионов.
- 2 августа 2023
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