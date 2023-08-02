Кобелев: Дзюба как был, так и остаётся лучшим нападающим в чемпионате России

Российский тренер Андрей Кобелев рассказал, почему, по его мнению, 34-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба всё ещё является лучшим нападающим в Российской Премьер-Лиге.

«При наличии Дзюбы большинство или минимум два игрока обороны соперника всегда сфокусированы на нём. Это позволяет Пиняеву, Глушенкову и другим ребятам довольно вольготно чувствовать себя на поле. Поэтому, с моей точки зрения, Дзюба как был, так и остаётся лучшим нападающим в чемпионате России даже в таком возрасте», — приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале. Предыдущий сезон железнодорожники завершили на восьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах. В сезоне-2022/2023 Артём Дзюба забил восемь голов в 11 матчах Российской Премьер-Лиги за «Локомотив».