Гол Дриса Мертенса проложил «Галатасараю» путь в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
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Сегодня, 2 августа, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между турецким «Галатасараем» и литовским «Жальгирисом». Встреча прошла на стадионе «НЕФ» (Стамбул, Турция) и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.
В середине первого тайма бельгийский нападающий «Галатасарая» Дрис Мертенс с передачи Керема Актюркоглу открыл счёт (31-я минута), и этот гол оказался единственным в матче.
Первый матч сильнейшего не выявил, завершившись вничью со счётом 2:2. Таким образом, по сумме двух встреч (3:2) в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов — 2023/2024 вышел «Галатасарай». За право сыграть в плей-офф отбора «Галатасарай» поспорит со словенской «Олимпией». Матчи состоятся 9 и 15 августа.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
02 августа 2023, среда. 21:30 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Жальгирис
Вильнюс, Литва
1:0 Мертенс – 31'
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