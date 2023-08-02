Гол Дриса Мертенса проложил «Галатасараю» путь в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 2 августа, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между турецким «Галатасараем» и литовским «Жальгирисом». Встреча прошла на стадионе «НЕФ» (Стамбул, Турция) и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

В середине первого тайма бельгийский нападающий «Галатасарая» Дрис Мертенс с передачи Керема Актюркоглу открыл счёт (31-я минута), и этот гол оказался единственным в матче.

Первый матч сильнейшего не выявил, завершившись вничью со счётом 2:2. Таким образом, по сумме двух встреч (3:2) в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов — 2023/2024 вышел «Галатасарай». За право сыграть в плей-офф отбора «Галатасарай» поспорит со словенской «Олимпией». Матчи состоятся 9 и 15 августа.