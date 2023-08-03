Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 3 августа

3 августа состоятся два матча 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира по футболу, который проводится в Австралии и Новой Зеландии.

3 августа. Женский чемпионат мира — 2023, расписание матчей

Южная Корея – Германия – 13:00 мск.

Марокко – Колумбия – 13:00 мск.

Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.

Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея. На втором месте по этому показателю находится национальная команда Германии, на счету которой две победы. Сборные Норвегии и Японии завоевали по одному титулу.