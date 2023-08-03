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Матч «Интер Майами» — «Орландо Сити» отложен из-за ливня

Матч «Интер Майами» — «Орландо Сити» отложен из-за ливня
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Матч 1/16 финала Кубка Лиг, где встретятся американские «Интер Майами» и «Орландо Сити», отложен из-за сильного дождя. Матч должен был начаться в 3:00 по московскому времени на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле (США).

Сообщается, матч перенесли минимум на один час.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси и Серхио Бускетс попали в стартовый состав «Интер Майами».

В Кубке Лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В первом туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, а во втором разгромила «Атланту Юнайтед» — 4:0. Таким образом, «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3. «Орландо Сити», в свою очередь, возглавил группу Юг 2. Команда обыграла «Хьюстон Динамо» (1:1, 5:4 по пенальти) и мексиканский «Сантос Лагуна» (3:2).

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