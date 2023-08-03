Черданцев: победа Буффона в Серии Б ценнее отсутствия победы в Лиге чемпионов

Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался об итальянском голкипере Джанлуиджи Буффоне.

«С Буффоном всегда было всё спокойно, никаких эксцессов. За пределами поля он не выделялся безумными поступками, не сыпал яркими цитатами. Для меня он всегда был просто крутым вратарём, невероятным лидером. Поразило, что он не ушёл из «Ювентуса», когда их отправили в Серию B. Думаю, это сделало его иконой. Та победа Буффона во втором дивизионе ценнее, чем отсутствие у него победы в Лиге чемпионов. Выиграть Лигу чемпионов ― круто, если ты играешь всегда в топ-клубе. Но победить в Серии B c топ-клубом – уникальное достижение», — сказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Буффон 2 августа объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 45 лет.