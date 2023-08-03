Источник: Бернарду Силва крайне заинтересован в переходе в «Барселону»
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва готовится перейти в «Барселона» нынешним летом, сообщает Football Espana.
Принимая в расчёт то, что в скором времени французский атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле скорее всего будет куплен «ПСЖ», у каталонской команды появятся деньги для осуществления новых трансферов. По сообщениям, главный тренер «сине-гранатовых» Хави заинтересован в приобретении правого защитника, но с уходом Дембеле команде потребуется ещё один вингер. Основным вариантом на эту роль является Силва.
С прошлого лета источники сообщали, что португалец желает перейти в испанский клуб. Тем не менее, «горожане» не собираются так просто расставаться с игроком и уже отклонили предложение по игроку нынешним летом.
Комментарии
- 3 августа 2023
-
07:33
-
07:24
-
07:09
-
06:51
-
06:38
-
06:18
-
06:11
-
06:05
-
05:48
-
05:39
-
05:35
-
04:44
-
04:38
-
04:18
-
04:12
-
03:56
-
03:29
-
03:20
-
03:15
-
03:03
-
03:02
-
02:46
-
02:42
-
02:25
-
02:18
-
02:08
-
01:50
-
01:41
-
01:12
-
01:00
-
00:54
-
00:43
-
00:32
-
00:20
-
00:07
Партнерский контент