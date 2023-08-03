Источник: Бернарду Силва крайне заинтересован в переходе в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва готовится перейти в «Барселона» нынешним летом, сообщает Football Espana.

Принимая в расчёт то, что в скором времени французский атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле скорее всего будет куплен «ПСЖ», у каталонской команды появятся деньги для осуществления новых трансферов. По сообщениям, главный тренер «сине-гранатовых» Хави заинтересован в приобретении правого защитника, но с уходом Дембеле команде потребуется ещё один вингер. Основным вариантом на эту роль является Силва.

С прошлого лета источники сообщали, что португалец желает перейти в испанский клуб. Тем не менее, «горожане» не собираются так просто расставаться с игроком и уже отклонили предложение по игроку нынешним летом.