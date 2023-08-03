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Черданцев: никогда не смогу объяснить, как «Буффонище» появилось в моей голове

Черданцев: никогда не смогу объяснить, как «Буффонище» появилось в моей голове
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Спортивный комментатор Георгий Черданцев рассказал о самом запоминающемся матче Джанлуиджи Буффона, а также о возникновении прозвища Буффонище.

«Конечно, самый запоминающийся матч Буффона для меня — это игра «Милан» ― «Ювентус», во время которой я крикнул «Буффонище». Это слово до сих пор звенит в ушах. При этом у Джанлуиджи было много классных матчей, в которых он делал суперсейвы, но их было столько, что мне сложно выбрать. Для меня «Буффонище» ― это что-то прикольное, что было в моей карьере. Мне до сих пор иногда присылают этот момент. Конечно, это была импровизация. Многие думают, что большинство мемов ― домашние заготовки. Когда я только начинал комментировать, я действительно заранее готовил какие-то остроты, чтобы выделиться, чтобы меня запомнили.

Хотя это совершенно неправильный подход, потому что комментатор должен футбол комментировать, а юмористов у нас и так достаточно. Когда зацикливаешься на том, чтобы произнести заготовленную остроту, ты становишься её заложником – начинаешь думать не о матче, а ловишь момент, чтобы ввернуть её в репортаж.

Так что я ничего не готовил, это вырвалось абсолютно произвольно и естественно. Уж больно у Джанлуиджи подходящая фамилия, похожая на русское слово. К тому же суффикс «-ищ» хорошо ложится на описание чего-то грандиозного. Я никогда не смогу объяснить, как это появилось в моей голове, равно как и объяснить, что я хотел сказать фразой: «Я сейчас закончу вообще всё».

Думаю, изначально на этот крик никто особо внимания не обратил, всё-таки соцсети тогда только выходили на пик популярности. Если бы это произошло сегодня – разлетелось бы сразу. А тогда ― сказал и сказал, какой-то быстрой и оглушительной реакции на эту фразу я не ощутил. Это хорошо настоялось и произошло с течением времени. Что мне нравится больше всего, так это то, что рекламная кампания тарифа одного из наших сотовых операторов была навеяна моим «Буффонищем». Я в этом уверен», — сказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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