Президент Медиалиги: Дзюба и Слуцкий — медийная бомба, хотелось бы видеть их в лиге

Президент Медиалиги Николай Осипов высказался о перспективах нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы и бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого в медийном футболе.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюба и Слуцкий занимаются созданием своего медийного клуба, который должен принять участие в новом сезоне Медиалиги.

«Финального решения ни у Артёма, ни у Леонида Слуцкого пока нет. Нет по причине того, что партнёр, с которым этот диалог строился, не сильно верит в перспективу этой команды или не сильно верит в проект. Все знают, насколько большие личности что Артём, что Леонид Викторович. Дзюбу знает весь мир, Леонида Викторовича знает весь футбольный и профессиональный мир. Когда эти два человека изъявляют желание и готовность создать команду, я считаю, что те люди, к которым они приходят первыми, не могут отреагировать на эту историю не заинтересованно. Железной вероятности того, что эта команда будет участвовать в четвёртом сезоне пока у меня нет.

Хотел ли бы я их видеть? Безусловно. Я считаю, что такая связка — это медийная бомба в медиафутболе, да и вообще футбола отечественного. Надеюсь, что они будут участвовать», — приводит слова Осипова «РБ Спорт».