Отец Лорен Джеймс сравнил футболистку с Месси, Марадоной и Роналдиньо

Отец Лорен Джеймс, Найджел, считает, что его дочь может стать мировой звездой. Он сравнил 21-летнюю футболистку, которая хорошо проявляет себя на женском ЧМ-2023, с Лионелем Месси, Диего Марадоной и Роналдиньо. Напомним, гол Джеймс принёс женской сборной Англии победу в матче с Данией (1:0). Также она отметилась дублем в игре с Китаем (6:1).

«Лорен забивала такие голы и в более молодом возрасте, она это делает давно. Смотришь на неё и на ум приходит слово «свобода». Это то слово, которое можно сказать про Месси, Роналдиньо, Марадону — все они имели свободу игры. И у неё есть эта способность.

Вижу ли я её известной футболисткой? Безусловно. Мы не так часто видим похожих футболистов на Марадону, Рональдиньо. Так что если речь идёт о женском футболе, когда видишь такого игрока, нужно смотреть на него и думать про себя: «Вау!» — приводит слова Найджела Джеймса Daily Mail.