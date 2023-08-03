Защитник «Зенита» Эракович объяснил, почему не перешёл в «Спартак»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о слухах о том, что он мог перейти в московский «Спартак» до того, как стал игроком сине-бело-голубых.

«Переговоры со «Спартаком»? Видимо, СМИ знают больше, чем я. Я о ситуации со «Спартаком» узнал, когда у меня уже было предложение от «Зенита». Это один из сильнейших клубов России. Поэтому я это предложение принял.

Я с уважением отношусь к любому клубу России. С точки зрения карьеры я посчитал правильным перейти в «Зенит», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В СМИ сообщалось, что Эракович уже согласовал контракт со «Спартаком» в момент, когда «Зенит» решил воспользоваться правом выкупа защитника у «Црвены Звезды».