Защитник «Зенита» Эракович объяснил, почему не перешёл в «Спартак»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о слухах о том, что он мог перейти в московский «Спартак» до того, как стал игроком сине-бело-голубых.
«Переговоры со «Спартаком»? Видимо, СМИ знают больше, чем я. Я о ситуации со «Спартаком» узнал, когда у меня уже было предложение от «Зенита». Это один из сильнейших клубов России. Поэтому я это предложение принял.
Я с уважением отношусь к любому клубу России. С точки зрения карьеры я посчитал правильным перейти в «Зенит», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
В СМИ сообщалось, что Эракович уже согласовал контракт со «Спартаком» в момент, когда «Зенит» решил воспользоваться правом выкупа защитника у «Црвены Звезды».
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- 3 августа 2023
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