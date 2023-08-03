Глава «Урала» прокомментировал новость о возможном срыве аренды хавбека «Локо» Марадишвили

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился информацией о возможном срыве аренды 23-летнего полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили.

«Пока не можем прийти к соглашению с «Локомотивом». Не можем договориться об условиях зарплаты? Ну конечно. Мы не такой богатый клуб, как «Локомотив». Это самое главное для нас преткновение. Не знаю, насколько возможен этот переход», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Марадишвили в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги сыграл лишь в одном матче за «Локомотив» и не смог отметиться результативными действиями.

В прошлом сезоне игрок провёл 21 матч в РПЛ и отметился двумя голами и одной результативной передачей.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 1,8 млн.