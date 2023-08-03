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«Величайший позор». Немецкие СМИ обрушились с критикой на женскую сборную по футболу

«Величайший позор». Немецкие СМИ обрушились с критикой на женскую сборную по футболу
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Сегодня, 3 августа, сборная Германии сенсационно вылетела с чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. Немки сыграли вничью с национальной командой Южной Кореи со счётом 1:1 и заняли третье место в группе H, набрав четыре очка. В плей-офф прошли сборные Колумбии и Марокко. Немецкие СМИ обрушились с критикой на сборную.

Например, издание Bild назвало это «историческим фиаско на чемпионате мира» и «ужасом». Национальная ежедневная газета Die Welt окрестила выступление немок «величайшим позором» в истории женской сборной.

Германия впервые в своей истории не смогла выйти в плей-офф женского чемпионата мира. Отметим, что немки дважды в своей истории выигрывали женский чемпионат мира по футболу. Это случалось в 2004 и 2007 годах. В 1995 году Германия брала серебряные медали мирового первенства.

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