Попп — о вылете с ЧМ: я не понимаю, что происходит. Не знаю, что сказать. Понятия не имею

Капитан сборной Германии Александра Попп прокомментировала вылет немецкой команды с женского чемпионата мира по футболу — 2023.

«Я не совсем понимаю, что происходит. Не знаю, что сказать. Я действительно понятия не имею», — приводит слова Попп издание Daily Mail.

Напомним, сегодня, 3 августа, сборная Германии сыграла вничью с Южной Кореей (1:1) в матче 3-го тура группового этапа женского ЧМ-2023. В параллельной игре Марокко обыграло Колумбию (1:0). В итоге немецкая сборная набрала четыре очка и заняла третье место в группе. В плей-офф вышли команды Колумбии и Марокко.

Таким образом, Германия впервые в своей истории не смогла выйти в плей-офф женского чемпионата мира. Отметим, что немки дважды в своей истории выигрывали женский чемпионат мира по футболу. Это случалось в 2004 и 2007 годах. В 1995 году Германия брала серебряные медали мирового первенства.