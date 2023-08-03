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Защитник Ливраменто перейдёт в «Ньюкасл»

Защитник Ливраменто перейдёт в «Ньюкасл»
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Английский защитник «Саутгемптона» Валентино Ливраменто перейдёт в «Ньюкасл Юнайтед» за сумму около € 50 млн, сообщает The Athletic.

По информации источника, переговоры между клубами начались в июне и были осложнены тем, что необходимо выплатить достаточно большую компенсацию его предыдущему клубу — лондонскому «Челси».

20-летний футболист был приобретён «Саутгемптоном» в 2021 году за € 5,9 млн. В своём первом сезоне за «святых» Валентино сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Почти весь прошлый сезон воспитанник «Челси» пропустил из-за серьёзной травмы колена, полученной в апреле 2022 года. В сезоне-2022/2023 Валентино Ливраменто появился на поле лишь дважды.

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