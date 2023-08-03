Артета поделился впечатлениями от предсезонного тура по Америке

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о впечатлениях от предсезонного тура своей команды по Соединённым Штатам Америки.
«Было невероятно видеть уровень поддержки, которую мы получили в Америке во время нашего предсезонного тура. Наш тур был сложным с точки зрения посещения трёх городов и большого количества перемещений. Мы сыграли несколько очень конкурентных и сложных матчей, но это было действительно ценное время для нас. Очень хорошо спланированный тур и очень полезный для нашей подготовки. Для игроков было здорово увидеть веру и энергию, которые окружают команду. То, как наши болельщики по всему миру следят за командой, просто феноменально», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.
В США «канониры» сыграли со сборной звёзд МЛС (5:0), с «Манчестер Юнайтед» (0:2) и испанской «Барселоной» (5:3).
- 3 августа 2023
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