Расписание матчей 1/8 финала женского чемпионата мира — 2023

Сегодня, 3 августа, стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. Матчи первого раунда плей-офф пройдут с 5 по 8 августа. Представляем вашему вниманию расписание встреч.
Расписание игр 1/8 финала:
5 августа. Швейцария — Испания — 8:00 мск;
5 августа. Япония — Норвегия — 11:00 мск;
6 августа. Нидерланды — ЮАР — 5:00 мск;
6 августа. Швеция — США — 12:00 мск;
7 августа. Англия — Нигерия — 10:30 мск;
7 августа. Австралия — Дания — 13:30 мск;
8 августа. Колумбия — Ямайка — 11:00 мск;
8 августа. Франция — Марокко — 14:00 мск.
Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.
Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.
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