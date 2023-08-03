Гол Роналду не помог «Аль-Насру» выиграть в матче Клубного кубка арабских чемпионов

Завершился матч 3-го тура группы С Клубного кубка арабских чемпионов между египетским «Замалеком» и саудовским «Аль-Насром». Встреча закончилась вничью, со счётом 1:1. Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отправил мяч в сетку ворот соперников ударом головой на 87-й минуте.

До него на 53-й минуте пенальти реализовал полузащитник «Замалека» Ахмед Сайед.

По итогам этого матча саудовский клуб занял второе место в группе С, набрав пять очков в трёх играх. Команда сыграет в плей-офф Клубного кубка арабских чемпионов.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.