Агент Миланова: неделю назад общался с Гончаренко

Болгарский футбольный агент Мирчо Димитров высказался о возможном возращении своего клиента Георги Миланова в Россию.

«Конечно, Миланов хочет вернуться в Россию, он скучает по ЦСКА. Сейчас Георги ищет себе клуб. Он полгода очень хорошо играл в Дубае, но ему 31 год. У него уже возраст, но он находится в хороших кондициях. В России его знают, если он нужен будет, обратятся.

В «Урале» тренирует Гончаренко, который его очень хорошо знает. Я неделю назад общался с Виктором Михайловичем, он ничего не сказал мне. Миланов пять лет жил в России, играл за ЦСКА, скучает по тем временам. После ухода из РПЛ у него как-то неудачно получилось, была пандемия, и потом он вернулся в Болгарию», – сказал Димитров в интервью Metaratings.

Полузащитник Георги Миланов провёл в составе ЦСКА 148 матчей, в которых забил шесть мячей.