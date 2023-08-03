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Дмитрий Черышев и Мурад Мусаев вывели свои клубы в 3-й раунд квалификации Лиги конференций

Дмитрий Черышев и Мурад Мусаев вывели свои клубы в 3-й раунд квалификации Лиги конференций
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Завершились ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Андоррская «Санта-Колома», возглавляемая российским специалистом Дмитрием Черышевым, обыграла черногорскую «Сутьеску» со счётом 3:0 по итогам дополнительного времени. Азербайджанский «Сабах» под руководством Мурада Мусаева одержал победу над латвийской РФШ — 2:1. «Санта-Колома» и «Сабах» вышли в третий раунд квалификации Лиги конференций.

«Санта-Колома» забила по мячу в каждом из таймов основного времени, сравняв счёт по сумме двух встреч. В дополнительное время нападающий Иван Гарридо вывел команду Черышева в следующую стадию, где ей предстоит играть с «АЗ Алкмар».

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2023, четверг. 18:00 МСК
Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
Окончен
3 : 0
ДВ
Сутьеска
Никшич, Черногория
1:0 Mourelo – 35'   2:0 Nierga – 71'   3:0 Гарридо – 96'

Все три мяча во встрече «Сабаха» и РФШ были забиты во втором тайме. Коллектив Мусаева одержал победу со счётом 4:1 по сумме двух встреч. В третьем раунде квалификации Лиги конференций «Сабах» встретится с сербским «Партизаном».

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2023, четверг. 19:00 МСК
Сабах
Баку, Азербайджан
Окончен
2 : 1
РФШ
Рига, Латвия
0:1 Икауниекс – 67'   1:1 Миккельс – 77'   2:1 Апе – 90+4'
Удаления: нет / Зюзин – 34'
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