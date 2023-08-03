Дмитрий Черышев и Мурад Мусаев вывели свои клубы в 3-й раунд квалификации Лиги конференций

Завершились ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Андоррская «Санта-Колома», возглавляемая российским специалистом Дмитрием Черышевым, обыграла черногорскую «Сутьеску» со счётом 3:0 по итогам дополнительного времени. Азербайджанский «Сабах» под руководством Мурада Мусаева одержал победу над латвийской РФШ — 2:1. «Санта-Колома» и «Сабах» вышли в третий раунд квалификации Лиги конференций.

«Санта-Колома» забила по мячу в каждом из таймов основного времени, сравняв счёт по сумме двух встреч. В дополнительное время нападающий Иван Гарридо вывел команду Черышева в следующую стадию, где ей предстоит играть с «АЗ Алкмар».

Все три мяча во встрече «Сабаха» и РФШ были забиты во втором тайме. Коллектив Мусаева одержал победу со счётом 4:1 по сумме двух встреч. В третьем раунде квалификации Лиги конференций «Сабах» встретится с сербским «Партизаном».