Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Манчестер Сити» Боргес — игрок «Аякса»

Воспитанник «Манчестер Сити» Боргес — игрок «Аякса»
Комментарии

Воспитанник академии «Манчестер Сити» Карлос Боргес официально стал игроком амстердамского «Аякса», сообщает пресс-служба клуба.

Португалец, который будет играть под именем Форбс, подписал контракт, который будет действовать до 30 июня 2028 года. «Аякс» выплатит «Манчестер Сити» € 14 млн. Эта сумма может увеличиться до € 19 млн за счет бонусов.

19-летний Боргес играет в юношеской академии английского клуба с 2014 года, а в прошлом сезоне выступал за команду U21. С этой командой он выиграл чемпионат Премьер-лиги 2, стал лучшим бомбардиром турнира и по итогам сезона признан лучшим игроком турнира, забив 22 гола и отдав 11 ассистов в 24 матчах.

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Источник: «Аякс» готовит улучшенное предложение «Краснодару» по трансферу Сперцяна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023