Воспитанник «Манчестер Сити» Боргес — игрок «Аякса»

Воспитанник академии «Манчестер Сити» Карлос Боргес официально стал игроком амстердамского «Аякса», сообщает пресс-служба клуба.

Португалец, который будет играть под именем Форбс, подписал контракт, который будет действовать до 30 июня 2028 года. «Аякс» выплатит «Манчестер Сити» € 14 млн. Эта сумма может увеличиться до € 19 млн за счет бонусов.

19-летний Боргес играет в юношеской академии английского клуба с 2014 года, а в прошлом сезоне выступал за команду U21. С этой командой он выиграл чемпионат Премьер-лиги 2, стал лучшим бомбардиром турнира и по итогам сезона признан лучшим игроком турнира, забив 22 гола и отдав 11 ассистов в 24 матчах.

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 10 млн.