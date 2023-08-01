Источник: «Аякс» готовит улучшенное предложение «Краснодару» по трансферу Сперцяна

Нидерландский «Аякс» продолжает переговоры с «Краснодаром» по переходу 23-летнего полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, нидерландский клуб активно готовит новое предложение по армянскому футболисту и намерен улучшить свой первоначальный вариант, который был отклонён «Краснодаром».
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Аякс» сделал первое предложение по Сперцяну в размере € 8,5 млн + € 2 млн бонусами.
Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Недавно в прессе сообщалось об интересе к армянскому футболисту со стороны ряда европейских клубов. 23-летний футболист связан с «Краснодаром» контрактом до июня 2026 года.
В сезоне-2022/2023 Сперцян провёл 41 матч за «Краснодар» во всех турнирах, отметившись 14 голами и 13 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
- 2 августа 2023
-
01:00
-
00:57
-
00:52
-
00:46
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:28
-
00:19
-
00:18
-
00:09
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 1 августа 2023
-
23:42
-
23:39
-
23:31
-
23:26
-
23:17
-
23:12
-
23:04
-
22:59
-
22:45
-
22:34
-
22:31
-
22:18
-
22:05
-
22:05
-
21:52
-
21:40
-
21:31
-
21:22
-
21:21
-
21:19
-
21:10