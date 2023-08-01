Источник: «Аякс» готовит улучшенное предложение «Краснодару» по трансферу Сперцяна

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Нидерландский «Аякс» продолжает переговоры с «Краснодаром» по переходу 23-летнего полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, нидерландский клуб активно готовит новое предложение по армянскому футболисту и намерен улучшить свой первоначальный вариант, который был отклонён «Краснодаром».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Аякс» сделал первое предложение по Сперцяну в размере € 8,5 млн + € 2 млн бонусами.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Недавно в прессе сообщалось об интересе к армянскому футболисту со стороны ряда европейских клубов. 23-летний футболист связан с «Краснодаром» контрактом до июня 2026 года.

В сезоне-2022/2023 Сперцян провёл 41 матч за «Краснодар» во всех турнирах, отметившись 14 голами и 13 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.