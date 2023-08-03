Балахнин: «Динамо» нужно время, чтобы наладить связи в обороне

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин выразил мнение, что в московском «Динамо» со временем наладятся связи в обороне.

«Я думаю, время «Динамо» надо, чтобы они наладили связи в обороне. Я надеюсь, что там всё будет в порядке. Футболисты в московском клубе есть достаточно надёжные, которые могут приносить пользу в обороне», — приводит слова Балахнина издание «Евро-Футбол.Ру».

Бело-голубые под руководством Марцела Лички в первых двух турах чемпионата России пропустили шесть мячей. Это худший результат среди команд РПЛ после двух туров, столько же пропустил «Факел», занимающий последнее, 16-е место в турнирной таблице.

В 3-м туре «Динамо» проведёт матч с «Зенитом». Игра состоится 6 августа, начало — в 19:00 мск.