Балахнин: «Динамо» нужно время, чтобы наладить связи в обороне
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин выразил мнение, что в московском «Динамо» со временем наладятся связи в обороне.
«Я думаю, время «Динамо» надо, чтобы они наладили связи в обороне. Я надеюсь, что там всё будет в порядке. Футболисты в московском клубе есть достаточно надёжные, которые могут приносить пользу в обороне», — приводит слова Балахнина издание «Евро-Футбол.Ру».
Бело-голубые под руководством Марцела Лички в первых двух турах чемпионата России пропустили шесть мячей. Это худший результат среди команд РПЛ после двух туров, столько же пропустил «Факел», занимающий последнее, 16-е место в турнирной таблице.
В 3-м туре «Динамо» проведёт матч с «Зенитом». Игра состоится 6 августа, начало — в 19:00 мск.
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