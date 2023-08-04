«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу с «Баварией» за полузащитника «Реала» Тчуамени
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«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени, сообщает Goal.
Ранее сообщалось, что «Бавария» проявляет интерес к Тчуамени, но «Манчестер Юнайтед» готов составить конкуренцию мюнхенскому клубу в борьбе за полузащитника. В этом трансфере заинтересован лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг и уговаривает руководства клуба подписать игрока.
Тчуамени присоединился к мадридцам, перейдя прошлым летом из «Монако». В первой половине сезона-2022/2023 француз регулярно играл, но после чемпионата мира в Катаре потерял место в основе «сливочных». Всего по ходу завершившейся кампании полузащитник отыграл 33 матча в рамках Ла Лиги и сделал четыре результативные передачи.
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