«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу с «Баварией» за полузащитника «Реала» Тчуамени

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени, сообщает Goal.

Ранее сообщалось, что «Бавария» проявляет интерес к Тчуамени, но «Манчестер Юнайтед» готов составить конкуренцию мюнхенскому клубу в борьбе за полузащитника. В этом трансфере заинтересован лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг и уговаривает руководства клуба подписать игрока.

Тчуамени присоединился к мадридцам, перейдя прошлым летом из «Монако». В первой половине сезона-2022/2023 француз регулярно играл, но после чемпионата мира в Катаре потерял место в основе «сливочных». Всего по ходу завершившейся кампании полузащитник отыграл 33 матча в рамках Ла Лиги и сделал четыре результативные передачи.

Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023