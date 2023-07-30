Почему «МЮ» выложил € 70 млн за «нового Холанда». Его статистика очень обманчива

Главное о мощном скандинаве Хёйлунне, который может решить проблемы команды на годы вперёд. На 100 метров ему нужно меньше 11 секунд.

Расмус Хёйлунн – футболист на подъёме. За три сезона датский нападающий прошёл путь от не слишком впечатляющего старта карьеры в «Копенгагене» до трансферной цели «Манчестер Юнайтед». «МЮ» остро нуждается в страйкере, «Пари Сен-Жермен» тоже проявил интерес к 20-летнему игроку, так что «Аталанта» смело навесила на игрока внушительный ценник. Как сообщил Фабрицио Романо, манкунианцы согласились выложить за футболиста € 70 млн. Всего 18 месяцев назад родной «Копенгаген» оценил его в € 1,95 млн.

Переход Хёйлунна на «Олд Траффорд» интригует, учитывая его стиль игры и этап карьеры. Он дебютировал на взрослом уровне в возрасте 17 лет в октябре 2020 года и не забил ни одного гола в датской лиге за 19 матчей, после чего был отправлен в австрийский «Штурм» в январе 2022-го. Там он забил 12 раз в 21 матче и привлёк внимание «Аталанты».

«МЮ» давно нуждался в страйкере

«Манчестер Юнайтед» уже упустил одного молодого скандинавского нападающего и не повторит ошибку во второй раз. «Я позвонил в «Юнайтед» примерно за полгода до своего прихода и сказал, что у меня есть один интересный страйкер, но они меня не послушали», – рассказал бывший тренер клуба Уле-Гуннар Сульшер в начале 2023 года. Он, конечно, имел в виду Эрлинга Холанда.

Сульшер и Холанд в «Мольде» Фото: Ross Parker/Getty Images

«Я просил всего четыре миллиона, но они так и не подписали его. Четыре миллиона!» – это был 2018-й, и Холанд играл под руководством Сульшера за норвежский «Мольде». В то время Эрлинг ещё не был голевой машиной, готовой разорвать АПЛ в первый же сезон в лиге, но уже тогда молодой нападающий привлекал пристальное внимание команд со всей Европы.

Вернёмся в наши дни. Пока Холанд трудится на предсезонке с «Манчестер Сити», «Юнайтед» заканчивает подписание датского нападающего Расмуса Хёйлунна. После покупки Мэйсона Маунта у «Челси» и Андре Онана у «Интера» приглашение нового нападающего стало приоритетной задачей для Эрика тен Хага. Поражение от «Барселоны» в товарищеском матче 27 июня (0:2) заставило коуча публично указать на слабость команды: «Результат показывает, почему нам нужен страйкер. Абсолютно».

Игрок «Аталанты» не был главной целью клуба на лето – ходили разговоры, что «красные дьяволы» готовы побороться за Гарри Кейна из «Тоттенхэма», – но Хёйлунн вызовет у фанатов приятное предвосхищение. Если потенциальное подписание звезды «шпор» гарантировало бы «МЮ» услуги топового страйкера на ближайшие 3–4 сезона, то покупка Расмуса может решить проблему забивного центрфорварда на десяток лет.

Расцвет Хёйлунна в прошлом сезоне

«Аталанта» купила датчанина всего год назад у австрийского «Штурма» примерно за € 17 млн. Статистику 20-летнего игрока в дебютном сезоне не назовёшь впечатляющей: всего девять мячей за 32 матча в чемпионате (20 из которых – в старте), но Расмус очень быстро освоился в Серии А, особенно с учётом юного возраста.

Болельщики «Аталанты» увидели его лучшие качества только в этом году: восемь из девяти голов форварда в чемпионате были забиты во второй половине сезона – только восемь игроков в Серии А забили больше за тот же отрезок. Травмы Дувана Сапаты дали Хёйлунну возможность сверкнуть, и он ей воспользовался. Отрезок из регулярных появлений в старте позволил нападающему войти в ритм и показать сильные качества.

Хёйлунн забивает за сборную Дании Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

За пределами Италии о парне узнали в марте, когда Расмус забил пять голов в двух дебютных матчах за сборную Дании – с Финляндией и Казахстаном. В «Аталанте» оперативно смекнули, что у них на руках будущая звезда, за которую можно получить крупную сумму. Ключевой момент в том, что нападающий ещё не раскрыл потенциал по полной.

Расмус — новый Холанд?

Есть сомнения в готовности Хёйлунна занять центральную роль в нападении клуба величины «Манчестер Юнайтед». Помимо Кейна, «красных дьяволов» связывали с интересом к Виктору Осимхену – на двоих страйкеры «Тоттенхэма» и «Наполи» наколотили 56 голов в чемпионатах Англии и Италии. «МЮ», находящийся в процессе смены владельцев, решил не переплачивать за форвардов, находящихся на пике.

Хёйлунн пока явно не дотягивает до уровня Гарри и Виктора, но у него мощный потенциал для развития. Он обладает рядом качеств, благодаря которым уже заслужил сравнения с Холандом – не только из-за скандинавского происхождения и светлых волос. Нападающий «Сити» наводит на соперников ужас сочетанием силы и скорости. Расмус при росте в 185 сантиметров имеет схожий набор скиллов: это мощный и быстрый страйкер с молниеносным ускорением, позволяющим ему проноситься мимо опекающих оппонентов. Если дать датчанину разогнаться с мячом, остановить его становится непросто.

Джан Пьеро Гасперини главный тренер «Аталанты» «Хёйлунн обладает сильным характером, энергией и высокой интенсивностью, при этом его технические качества просто поражают. У него множество возможностей для развития. По своим характеристикам он очень похож на Холанда. Он настолько быстр, что на 100 метров ему нужно меньше 11 секунд — и это без особых усилий. Уверен, у него впереди отличная карьера, он становится сильнее с каждым днём».

Как «МЮ» будет использовать Хёйлунна?

Его скорость будет очень кстати для «Юнайтед»: команда часто полагается на стремительные контратаки. В прошлом сезоне «МЮ» забил больше контратакующих голов (девять), чем любая другая команда Премьер-лиги. Хотя только один из девяти мячей Хёйлунна в Серии А был засчитан как контратакующий, у манкунианцев есть все возможности для улучшения его персональной статистики в этом компоненте.

Хёйлунн в матче за «Аталанту» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Расмус умеет не только проходить соперников на скорости и цепляться за верховые забросы. В схеме 4-2-3-1, которую предпочитает Эрик тен Хаг, центрфорвард должен забивать голы (что с трудом удавалось игрокам на этой позиции в прошлом сезоне) и подключать к атакам партнёров. Хёйлунн в этом хорош: в прошлом сезоне показатель точности его передач составил 74,3%, что очень круто для игрока его профиля. Расмус умеет сохранять мяч, вести за собой других атакующих футболистов и создавать моменты для партнёров.

В его игре есть и очевидные шероховатости – например, игра в завершающей фазе. В прошлом сезоне только один игрок «Юнайтед» забил больше 10 голов в чемпионате – это Маркус Рашфорд с 17 мячами. Недавно продливший контракт с «МЮ» англичанин признался, что не чувствует себя комфортно в центре нападения, так что у датчанина, по сути, не будет серьёзного конкурента по позиции, и это может стать проблемой.

Тену Хагу нужен кто-то, кто умеет отправлять мяч в ворота. Девять голов Хёйлунна за 1836 игровых минут – солидный, но не слишком впечатляющий показатель. Его коэффициент реализации составил всего 16,7%, и он упустил 11 явных голевых моментов – восьмой результат в Серии А, хотя на поле Расмус провёл всего 54% от всех минут «Аталанты».

Его реализацию можно прокачать при грамотном подходе, и у «Юнайтед» есть нужный человек. Бенни Маккарти пришёл в клуб прошлым летом специально под работу с нападающими и, по информации The Guardian, сыграл важную роль в преображении Рашфорда. Маккарти помог Маркусу стать первым игроком «красных дьяволов» за 10 лет, забившим 30 голов за сезон во всех турнирах. Хёйлунну явно предстоит получить пару персональных уроков от южноафриканца.

Бенни Макарти с Криштиану Роналду Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Экс-нападающий c детства был болельщиком «МЮ» и даже дважды забил в ворота «красных дьяволов» за «Порту» в Лиге чемпионов – 2003/2004. Бенни признавался, что всегда хотел поиграть за «Юнайтед», но попал в клуб уже в роли коуча – с прошлого лета Маккарти входит в тренерский штаб тен Хага.

Есть сомнения в том, что Хёйлунн с ходу будет готов занять центральную роль в атаке «Манчестера», и у клуба могут возникнуть проблемы, если команда войдёт в сезон с единственной опцией на острие. Переход Расмуса в клуб такого уровня, как «Юнайтед», сам по себе оказывает давление, и игрока нужно будет вводить в состав постепенно. С датчанином предстоит потерпеть, но у него есть потенциал вырасти в мировую звезду.