«Мне всё равно, Месси он или нет». Главный тренер «Орландо» — после матча с «Интер Майами»

Главный тренер «Орландо» Оскар Пареха выступил с критикой судейства после поражения от «Интер Майами» (1:3) в 1/16 финала Кубка лиг.

«Сегодня был цирк. Месси должен был получить вторую желтую. Мне все равно, Месси он или нет. Решение по пенальти и другие также были смешными. Мы были очень расстроены и пытались восстановить самообладание. В этой игре были некоторые обстоятельства, которых не должно было произойти», — приводит слова Парехи Goal.

На седьмой минуте матча отличился нападающий хозяев Лионель Месси. На 71-й минуте аргентинец оформил дубль.

В Кубке лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В 1-м туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, во 2-м туре победила «Атланту Юнайтед» — 4:0. Таким образом, «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3.

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