«Челси» может получить до € 450 млн от новых инвесторов
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«Челси» обратился к инвесторам за дополнительной финансовой поддержкой, сообщает Bloomberg.
По информации источника, за вливание денег в «Челси» инвесторы смогут получить долю клуба. При этом они смогут сохранить свою конфиденциальность.
Клуб может собрать до € 450 млн. Окончательное решение ещё не принято, и неясно, сколько капитала «Челси» может в конечном итоге привлечь, и будут ли какие-либо инвестиции комбинацией долга и капитала.
«Челси» занял 12-е место в Английской Премьер-лиге в прошлом сезоне — это самая низкая позиция клуба за последние 29 лет, и теперь они оказались вне прибыльных европейских турниров в этом году и столкнулись с потенциально дорогостоящим планом реконструкции стадиона.
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