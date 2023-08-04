Олег Рябчук уже прилетел в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в «Спартак»
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Защитник сборной Молдавии и греческого «Олимпиакоса» Олег Рябчук прилетел в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в московский «Спартак», сообщает телеграм-канал «Дай ударитЬ».
По информации источника, футболист уже в Москве и совсем скоро пройдёт медосмотр.
Последнее предложение «Спартака» по Рябчуку удовлетворило боссов «Олимпиакоса». Греческий клуб уже ищет нового левого защитника на замену Рябчуку.
Напомним, Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 45 матчах, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 4 млн. Ранее сообщалось, что «Спартак» улучшил предложение по Рябчуку почти до 7 млн с учётом бонусов.
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