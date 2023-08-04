Алексей Игонин: «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Конкуренты набирали и по ходу прошлого чемпионата. Мы видели, как «Спартак» менялся и добавлял. Здесь достаточно длинная дистанция, и вполне возможно, что ко второму кругу появятся конкуренты. Но на данный момент, исходя из тех данных, которые есть, в том числе прошлогодних, можно сказать, что у «Зенита» достаточный гандикап прочности.

«Зенит», может быть, немного снизил темп, учитывая отъезд легионеров. Нужно перестраиваться, встраивать новых игроков, вносить какие-то изменения, наигрывать футболистов. Если «Спартак» продолжит в том же темпе, то, возможно, он может составить конкуренцию «Зениту».

Я не называю «Спартака» конкурентом. Я говорю, как пример, что темп и развитие команды были видны. Она сделала серьезные шаги. У ЦСКА хороший сплоченный коллектив, но чтобы добиться большего, нужно купить пару футболистов классом выше. Тогда – да. Если останется всё как есть, не думаю, что будет скачок в развитии, чтобы конкурировать с «Зенитом», – приводит слова Игонина Metaratings.