Алексей Игонин: «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
«Конкуренты набирали и по ходу прошлого чемпионата. Мы видели, как «Спартак» менялся и добавлял. Здесь достаточно длинная дистанция, и вполне возможно, что ко второму кругу появятся конкуренты. Но на данный момент, исходя из тех данных, которые есть, в том числе прошлогодних, можно сказать, что у «Зенита» достаточный гандикап прочности.
«Зенит», может быть, немного снизил темп, учитывая отъезд легионеров. Нужно перестраиваться, встраивать новых игроков, вносить какие-то изменения, наигрывать футболистов. Если «Спартак» продолжит в том же темпе, то, возможно, он может составить конкуренцию «Зениту».
Я не называю «Спартака» конкурентом. Я говорю, как пример, что темп и развитие команды были видны. Она сделала серьезные шаги. У ЦСКА хороший сплоченный коллектив, но чтобы добиться большего, нужно купить пару футболистов классом выше. Тогда – да. Если останется всё как есть, не думаю, что будет скачок в развитии, чтобы конкурировать с «Зенитом», – приводит слова Игонина Metaratings.
- 4 августа 2023
-
09:31
-
09:29
-
09:20
-
09:12
-
09:04
-
08:56
-
08:52
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
08:02
-
07:51
-
07:23
-
06:58
-
06:45
-
06:40
-
06:32
-
06:19
-
06:07
-
05:59
-
05:50
-
05:48
-
05:45
-
05:40
-
04:52
-
04:36
-
04:33
-
04:17
-
04:15
-
04:01
-
03:58
-
03:38
-
03:30
-
03:25
-
03:10