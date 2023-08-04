Фанатам «Марселя» запретили посетить матч ЛЧ в Греции по «соображениям безопасности»

Активным болельщикам французского «Марселя» запретили отправиться на выезд в греческие Афины на матч квалификации Лиги чемпионов по «соображениям безопасности». Об этом сообщает RMC Sport.
«Марсель» уже на следующей неделе, 9 августа, в Афинах сыграет с местным «Панатинаикосом». Ответная встреча соперников по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов пройдёт 15 августа в Марселе. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф, проигравший попадёт в групповой этап Лиги Европы напрямую.
«Марсель» начнёт свой путь в еврокубках в этом сезоне именно с матчей с «Панатинаикосом», греческий же клуб в прошлом раунде прошёл украинский «Днепр-1».
В прошлом сезоне французской Лиги 1 «Марсель» занял третье место в итоговой турнирной таблице, набрав 73 очка и уступив ставшему чемпионом «ПСЖ» 12 очков.
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- 4 августа 2023
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