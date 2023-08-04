«Аль-Хиляль» нацелился на молодую звезду «Лилля»

Саудовский «Аль-Хиляль» проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Лилля» Джонатану Дэвиду. Французский клуб хочет выручить за свою молодую звезду € 60 млн, информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, переговоры между клубами находятся в активной фазе.

23-летний Дэвид сыграл 40 матчей за «Лилль» в прошедшем сезоне во всех турнирах, отметившись в них 26 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до июня 2025 года. До переезда во Францию Джонатан выступал за бельгийский «Гент» и канадскую «Оттаву».

Ранее в СМИ появлялись слухи об интересе к Дэвиду со стороны мадридского «Реала» и нескольких клубов английской Премьер-лиги.