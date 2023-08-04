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Полузащитник «Барселоны» Кессье перейдёт в «Аль-Ахли» за € 15 млн — Романо

Полузащитник «Барселоны» Кессье перейдёт в «Аль-Ахли» за € 15 млн — Романо
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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье перейдёт в «Аль-Ахли». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже достигли устного соглашения о переходе футболиста за € 15 млн. «Аль-Ахли» и «Барселоне» осталось проверить все необходимые документы и официально подтвердить сделку. Сам Кессье подпишет контракт с саудовским клубом на три года.

26-летний Кессье играл за «Барселону» с июле 2022 года. В каталонский клуб он перешёл на правах свободного агента из итальянского «Милана».

В прошлом сезоне Кессье сыграл за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Кессье («Барселона») не смог забить из опасной позиции

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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