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«Челси» рассматривает Паредеса как альтернативу Кайседо

«Челси» рассматривает Паредеса как альтернативу Кайседо
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Полузащитник французского «ПСЖ» Леандро Паредес заинтересовал лондонский «Челси». Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, в переходе Паредеса заинтересован главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино, который работал с аргентинским полузащитником в «ПСЖ». Переход 29-летнего футболиста может добавить опыта нынешнему составу «синих».

Паредес рассматривается как альтернатива полузащитнику «Брайтона» Мойсесу Кайседо. «Челси» уже совершил несколько попыток приобрести эквадорского футболиста, однако постоянно получал отказ. «Брайтон» отказался продавать Кайседо и за сумму в более чем € 116 млн.

В прошлом сезоне Паредес сыграл 39 матчей за «ПСЖ» и «Ювентус» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

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