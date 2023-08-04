«Челси» объявил о переходе защитника Акселя Дисаси

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Акселя Дисаси, выступавшего за «Монако» в прошлом сезоне.
Фото: ФК «Челси»
Контракт защитника с «синими» рассчитан на шесть лет.
«Аксель демонстрировал свой класс на протяжении нескольких сезонов во Франции, и это заслуженно привело к признанию его уровня на международной арене. Он готов сделать следующий шаг в своей карьере, и мы рады, что это произойдёт в «Челси». Мы приветствуем его в клубе и с нетерпением ждём, когда он присоединится к Маурисио Почеттино и своим новым товарищам по команде в ближайшие дни», — прокомментировали трансфер футболиста спортивные директора «Челси» Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли.
В прошлом сезоне Дисаси сыграл за «Монако» 49 матчей, отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.
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