«Челси» объявил о переходе защитника Акселя Дисаси

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Акселя Дисаси, выступавшего за «Монако» в прошлом сезоне.

Фото: ФК «Челси»

Контракт защитника с «синими» рассчитан на шесть лет.

«Аксель демонстрировал свой класс на протяжении нескольких сезонов во Франции, и это заслуженно привело к признанию его уровня на международной арене. Он готов сделать следующий шаг в своей карьере, и мы рады, что это произойдёт в «Челси». Мы приветствуем его в клубе и с нетерпением ждём, когда он присоединится к Маурисио Почеттино и своим новым товарищам по команде в ближайшие дни», — прокомментировали трансфер футболиста спортивные директора «Челси» Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли.

В прошлом сезоне Дисаси сыграл за «Монако» 49 матчей, отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.