Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фейеноорд — ПСВ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» объявил о переходе защитника Акселя Дисаси

«Челси» объявил о переходе защитника Акселя Дисаси
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Акселя Дисаси, выступавшего за «Монако» в прошлом сезоне.

Фото: ФК «Челси»

Контракт защитника с «синими» рассчитан на шесть лет.

«Аксель демонстрировал свой класс на протяжении нескольких сезонов во Франции, и это заслуженно привело к признанию его уровня на международной арене. Он готов сделать следующий шаг в своей карьере, и мы рады, что это произойдёт в «Челси». Мы приветствуем его в клубе и с нетерпением ждём, когда он присоединится к Маурисио Почеттино и своим новым товарищам по команде в ближайшие дни», — прокомментировали трансфер футболиста спортивные директора «Челси» Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли.

В прошлом сезоне Дисаси сыграл за «Монако» 49 матчей, отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
«Челси» рассматривает Паредеса как альтернативу Кайседо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023