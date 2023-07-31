Спортивный директор «Лацио» назвал причину, побудившую клуб отказаться от Арсена Захаряна
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Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани объяснил, почему римский клуб был вынужден свернуть переговоры по трансферу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.
«Трансфер Захаряна сорвался по причине того, что у нас нет места для игрока не из ЕС», — цитирует Фабиани Sport24.
Ранее о том, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорван, сообщил армянский журналист Грач Хачатрян. Также в СМИ распространялась информация, что против перехода Захаряна в клуб выступает главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри. Он требует подписать более опытного полузащитника, который мог бы с ходу заменить покинувшего команду Сергея Милинковича-Савича.
20-летний Захарян забил один гол и сделал один голевой пас в трёх матчах за «Динамо» в нынешнем сезоне.
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