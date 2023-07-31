Спортивный директор «Лацио» назвал причину, побудившую клуб отказаться от Арсена Захаряна

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани объяснил, почему римский клуб был вынужден свернуть переговоры по трансферу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Трансфер Захаряна сорвался по причине того, что у нас нет места для игрока не из ЕС», — цитирует Фабиани Sport24.

Ранее о том, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорван, сообщил армянский журналист Грач Хачатрян. Также в СМИ распространялась информация, что против перехода Захаряна в клуб выступает главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри. Он требует подписать более опытного полузащитника, который мог бы с ходу заменить покинувшего команду Сергея Милинковича-Савича.

20-летний Захарян забил один гол и сделал один голевой пас в трёх матчах за «Динамо» в нынешнем сезоне.