Арбитр на VAR забыл нажать на кнопку связи с Безбородовым во время матча «Ахмата» и ЦСКА

Стали известны детали переговоров главного судьи матча 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3) Владиславом Безбородовым с арбитром Сергеем Ивановым, отвечавшим за VAR на той игре. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, Иванов объяснял Безбородову, что защитник ЦСКА Милан Гаич должен быть удалён, ещё до того, как «Ахмат» пробил пенальти, назначенный за фол сербского футболиста. Но из-за спешки арбитр на VAR забыл нажать на кнопку для связи с главным судьёй, из-за чего у них и были проблемы с соединением. Иванов догадался о своей ошибке уже после пробития пенальти, однако настоял на перебитии и удалении Гаича.
Отметим, что ни Иванов, ни Безбородов не получили назначений на матчи 3-го тура РПЛ, а красная карточка Гаича была отменена по решению КДК.
- 4 августа 2023
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