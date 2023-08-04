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Гвардиола: Гвардиол? Какая же чудесная у него фамилия! Надеюсь, мы скоро закроем сделку

Гвардиола: Гвардиол? Какая же чудесная у него фамилия! Надеюсь, мы скоро закроем сделку
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ходе переговоров по переходу в клуб защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола, отметив, что надеется на скорое заключение сделки. Также специалист оценил созвучность фамилий с новичком «горожан».

«Гвардиол? Какая же чудесная у него фамилия! Он проходит медицинское обследование. Все уже знают, что он здесь. Надеюсь, что мы сможем закрыть сделку в течение нескольких часов или дней», — приводит слова Гвардиолы официальный «твиттер» «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» согласовал переход Гвардиола с «РБ Лейпциг». «Горожане» заплатят за хорватского защитника € 90 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов, что сделает его самым дорогим игроком обороны в истории.

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