Шомуродов: Файзуллаев советовался со мной по поводу перехода в ЦСКА. Поддержал его решение
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Капитан сборной Узбекистана и нападающий итальянского «Кальяри» Эльдор Шомуродов рассказал, что новичок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев советовался с ним перед тем, как принять решение о переходе в армейский клуб.
«Мы обедали с Аббосом в Ташкенте, он советовался со мной по поводу перехода в ЦСКА. Я поддержал его решение, ведь для футболиста всегда важно перейти на более высокий уровень», — сказал Шомуродов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
19-летний Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора». О трансфере официально было объявлено сегодня, 4 августа. Контракт вингера с армейским клубом рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.
Напомним, сам Шомуродов играл в РПЛ за «Ростов».
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