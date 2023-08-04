Шомуродов: Файзуллаев советовался со мной по поводу перехода в ЦСКА. Поддержал его решение

Капитан сборной Узбекистана и нападающий итальянского «Кальяри» Эльдор Шомуродов рассказал, что новичок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев советовался с ним перед тем, как принять решение о переходе в армейский клуб.

«Мы обедали с Аббосом в Ташкенте, он советовался со мной по поводу перехода в ЦСКА. Я поддержал его решение, ведь для футболиста всегда важно перейти на более высокий уровень», — сказал Шомуродов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

19-летний Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора». О трансфере официально было объявлено сегодня, 4 августа. Контракт вингера с армейским клубом рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.

Напомним, сам Шомуродов играл в РПЛ за «Ростов».