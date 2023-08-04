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Александр Мостовой: если посмотреть на состав «Спартака», поспорить может только «Зенит»

Александр Мостовой: если посмотреть на состав «Спартака», поспорить может только «Зенит»
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил кадровый потенциал красно-белых. По его словам, конкурировать с командой Гильермо Абаскаля может только действующий чемпион страны, «Зенит».

«У «Спартака» есть глубина и усиление. Мы видим, что Бонгонда становится чуть ли не лучшим, Промес в порядке, Соболев и Джикия вернулись. Если посмотреть на состав и скамейку «Спартака» — поспорить может только «Зенит». Но у «Спартака» тоже есть проблемы в обороне. Всё равно в матче с «Рубином» для меня фаворит «Спартак», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 3-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с казанским «Рубином». Матч состоится в субботу, 5 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

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