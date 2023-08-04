Глава DFB: я сидел на упакованных чемоданах. Мы думали, что Германия выйдет в плей-офф ЖЧМ

Глава DFB Бернд Нойендорф рассказал, почему не прилетел поддержать немецкую сборную на решающий матч групповой стадии женского ЧМ-2023 с Южной Кореей.
Почему я решил не ехать в Австралию на решающий матч группового турнира с Южной Кореей? Я сидел на упакованных чемоданах, чтобы сопровождать команду в стадии плей-офф. Мы все твёрдо предполагали, что выйдем дальше. Это связано не с неуважением к соперникам, а с убеждённостью в собственных силах после яростного начала матча с Марокко со счётом 6:0», — приводит слова Нойендорфа Bild.
В четверг, 3 августа, прошёл заключительный матч группового этапа женского ЧМ-2023, в котором встречались сборные Южной Кореи и Германии. Игра завершилась вничью со счётом 1:1. Этот результат не позволил немкам выйти в следующий раунд чемпионата.
- 4 августа 2023
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