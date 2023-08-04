«Краснодар» впервые в своей истории начал сезон РПЛ с трёх побед подряд
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Футбольный клуб «Краснодар» установил личный рекорд, впервые в истории начав сезон Российской Премьер-Лиги с трёх побед подряд.
На старте сезона «быки» встретились с московским «Динамо» (3:1), футбольным клубом «Сочи» (2:0) и сегодня, 4 августа, с «Пари Нижний Новгород» (1:0).
Матч 3-го тура чемпионата между «Краснодаром» и «Пари НН» запомнится и с отрицательной стороны. Команды нанесли всего один удар в створ ворот на двоих. Это является худшим результатом в матче РПЛ с марта 2021 года, когда в матче между волгоградским «Ротором» и подмосковными «Химками» не было нанесено ни одного удара в створ, сообщает Opta Sports.
«Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года, а в Российской Премьер-Лиге выступает с 2011-го.
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