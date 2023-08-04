«Краснодар» с минимальным счётом одолел «Пари Нижний Новгород»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче провёл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 29-й минуте. Главный судья встречи Артём Любимов назначил 11-метровый удар за игру рукой Николая Калинского в своей штрафной.

Таким образом, «Краснодар» добыл третью победу в трёх стартовых турах чемпионата России и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе «Пари Нижний Новгород» всего одно набранное очко (ни одного забитого мяча), команда Сергея Юрана занимает 13-е место.

По итогам прошлого сезона «Краснодар» финишировал на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 48 очков в 30 играх. «Пари НН» занял 13-е место (30 очков).