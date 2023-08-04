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Краснодар — Пари НН 1:0, результат матча 3-го тура РПЛ 4 августа

«Краснодар» с минимальным счётом одолел «Пари Нижний Новгород»
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Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче провёл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 29-й минуте. Главный судья встречи Артём Любимов назначил 11-метровый удар за игру рукой Николая Калинского в своей штрафной.

Таким образом, «Краснодар» добыл третью победу в трёх стартовых турах чемпионата России и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе «Пари Нижний Новгород» всего одно набранное очко (ни одного забитого мяча), команда Сергея Юрана занимает 13-е место.

По итогам прошлого сезона «Краснодар» финишировал на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 48 очков в 30 играх. «Пари НН» занял 13-е место (30 очков).

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
04 августа 2023, пятница. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сперцян – 30'
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