«Аталанта» опередила «Интер» в борьбе за Джанлуку Скамакку

Клуб итальянской Серии А «Аталанта» близок к завершению сделки по нападающему «Вест Хэм Юнайтед» Джанлуке Скамакке, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Вест Хэм» готов принять € 25 млн (плюс € 5 млн в виде бонусов). Соглашение между всеми сторонами находится на грани подписания, о чём скоро будет объявлено.

Таким образом, «Аталанте» удалось опередить «Интер», который, как сообщалось ранее, согласовал условия личного контракта с футболистом. Теперь «нерадзурри» сосредоточатся на переговорах по переходу Фоларина Балогуна.

24-летний Скамакка сыграл за «Вест Хэм» 27 матчей во всех турнирах сезона-2022/2023. Игрок поразил ворота соперников восемь раз и отдал один голевой пас. В свой лучший сезон в карьере Джанлука забил 16 голов в 36 играх итальянской Серии А за «Сассуоло».