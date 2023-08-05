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Goal: Мбаппе в ближайшие часы должен стать игроком «Реала»

Goal: Мбаппе в ближайшие часы должен стать игроком «Реала»
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Французский «ПСЖ» согласовал с мадридским «Реалом» трансфер нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Goal.com со ссылкой на известного испанского журналиста Родриго Фаеса.

По сведениям источника, звезда французской сборной близок к подписанию контракта с испанским грандом. Руководство парижан было вынуждено идти на уступки при согласовании перехода футболиста, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом, когда у Килиана заканчивается контракт.

Сообщается, что Килиан Мбаппе должен подписать с «Реалом» долгосрочный контракт. Более того, журналист утверждает, что Мбаппе может дебютировать за мадридский клуб уже 12 августа в матче с «Атлетико Бильбао» в рамках 1-го тура испанской Ла Лиги.

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца:

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