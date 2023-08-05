Швейцария – Испания: стартовые составы команд на матч 1/8 финала женского ЧМ-2023

В матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Швейцарии и Испании. Команды будут играть на стадионе «Элен Парк» в Окленде (Новая Зеландия). Начало игры — в 8:00 мск.

Стартовые составы команд:

Швейцария: Тальман, Айгбогун, Мариц, Штирли, Ризен, Соу, Ройтелер, Црногорчевич, Вельти, Пиубель, Бахман.

Испания: Коль, Батлье, Паредес, Кодина, Эрнандес, Бонмати, Абельейра, Эрмосо, Паральюэло, Гонсалес, Редондо.

Сборная Швейцарии стала первой группе А, Испания — второй в группе С.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.