Испанки забили третий мяч в ворота Швейцарии
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В матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встречаются сборные Швейцарии и Испании. Команды играют на стадионе «Элен Парк» в Окленде (Новая Зеландия). Встреча началась в 8:00 мск. Гости открыли счёт в матче уже на 6-й минуте, однако спустя пять минут Швейцарская сборная сравняла его при помощи автогола. Позже Испания вышла вперёд, а теперь довела преимущество в счёте до разницы в два мяча.
В составе Испанской команды третий забитый мяч в свой актив записала нападающая Айтана Бонмати. Для неё это второй гол во встрече, таким образом она оформила дубль.
Напомним, сборная Швейцарии стала первой группе А, Испания — второй в группе С.
На данный момент в матче идёт 41-я минута.
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