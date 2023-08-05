Испанки забили третий мяч в ворота Швейцарии

В матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встречаются сборные Швейцарии и Испании. Команды играют на стадионе «Элен Парк» в Окленде (Новая Зеландия). Встреча началась в 8:00 мск. Гости открыли счёт в матче уже на 6-й минуте, однако спустя пять минут Швейцарская сборная сравняла его при помощи автогола. Позже Испания вышла вперёд, а теперь довела преимущество в счёте до разницы в два мяча.

В составе Испанской команды третий забитый мяч в свой актив записала нападающая Айтана Бонмати. Для неё это второй гол во встрече, таким образом она оформила дубль.

Напомним, сборная Швейцарии стала первой группе А, Испания — второй в группе С.

На данный момент в матче идёт 41-я минута.