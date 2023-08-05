Испания вышла вперёд в матче со Швейцарией

В матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встречаются сборные Швейцарии и Испании. Команды играют на стадионе «Элен Парк» в Окленде (Новая Зеландия). Встреча началась в 8:00 мск. Гости открыли счёт в матче уже на 6-й минуте, однако спустя пять минут Швейцарская сборная сравняла его при помощи автогола. Прошло шесть минут и испанки снова вышли вперёд.

В составе Испанской команды забитый мяч в свой актив записала Айтана Бонмати. В моменте с голом ей ассистировала Редондо Феррер. Позже испанки забили в свои ворота. Автогол на счету Лаи Кодины. Третий гол в матче на счету Редондо Феррер, которая ранее отметилась голевой передачей. Таким образом, на данный момент номинальные гости ведут со счётом 2:1.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.