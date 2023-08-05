«Челси» в ближайшее время представит вратаря «Брайтона» Санчеса
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Лондонский «Челси» скоро представит голкипера «Брайтона» Роберта Санчеса в качестве своего нового игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, все документы между клубами подписаны, как и контракт со стороны футболиста. 25-летний Роберт Санчес станет игроков лондонцев до 2030 года.
Испанский голкипер принадлежит «Брайтону» с 2015 года. На протяжении четырёх сезонов выступал за команду «Брайтона» до 23-х лет, два сезона провёл в арендах. А последние три года являлся основным вратарём ФК «Брайтон энд Хоув Альбион», за которых сыграл 90 матчей. Голкипер имеет в своём активе один официальный матч за сборную Испании.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.
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